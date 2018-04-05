Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реконструкцию терминала аэропорта Нальчика планируют начать в этом году

Экономика и бизнес
5 апреля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Общая стоимость строительства пассажирского терминала составляет более 900 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Работы по реконструкции терминала международного аэропорта Нальчик планируют начать в этом году, сообщил ТАСС сотрудник отдела стратегического развития аэропорта.

"Работы (по реконструкции) сейчас должны начаться, согласуют все документы... по территории и должны начать реконструкцию", - сказал он, уточнив, что проект уже разработали.

Инвестиционный проект по строительству международного аэропорта Нальчик ранее исключили из госпрограммы "Развитие транспортной системы России" из-за сокращения объемов финансирования. В связи с этим власти КБР приняли решение реконструировать аэропорт и разработали новую программу по проекту. Сейчас руководство аэропорта рассчитывает на включение в федеральную целевую программу, чтобы реконструировать авиакомплекс и взлетно-посадочную полосу, добавил представитель аэропорта.

По данным госкомтранса республики, собственник ООО "Аэрокомплекс" за счет привлечения частных инвестиций будет строить современный пассажирский терминал общей площадью 10,5 тыс. кв. м. и годовой пропускной способностью 500 тыс. пассажиров, общая стоимость объекта строительства составляет более 900 млн рублей.

Ранее в госкомтрансе сообщали, что в аэропорту, открытом в 1945 году, значительно изношены и требуют комплексной реконструкции искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов.

Аэропорт Нальчика в 2017 году обслужил более 230 тысяч человек. В этом году пассажиропоток сохранится на уровне 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
6
Верховная рада переименовала высокомобильные десантные войска в десантно-штурмовые
7
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости