Минэкономразвития одобрило заявку на создание ТОР в ивановском городе Южа

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ одобрило заявку на создание в городе Южа Ивановской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В четверг на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов в Министерстве экономического развития РФ рассмотрена заявка Ивановской области на создание ТОСЭР в моногороде Южа. По итогам обсуждения получено положительное заключение", - сказали там.

В ноябре 2017 года ТАСС сообщал, что Ивановская область подала заявку на создание ТОР "Южа".

"В настоящее время департаментом экономического развития и торговли Ивановской области подписаны соглашения о намерениях с пятью потенциальными резидентами "Южа" по открытию новых предприятий. Среди видов экономической деятельности, которую будут осуществлять новые предприятия, - выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство, производство пищевых продуктов, производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, изготовление одежды, производство изделий из дерева, производство лекарственных препаратов и медицинского оборудования", - уточнили в пресс-службе.

Планируется, что в течение первых трех лет функционирования ТОСЭР "Южа" в экономику моногорода будут привлечены инвестиции в размере более 230 млн рублей, создано более 100 рабочих мест.

2 марта 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Наволоки" в Ивановской области. По словам врио губернатора региона Станислава Воскресенского создание ТОР повысит инвестиционную привлекательность, в Наволоки планируется привлечь более 2 млрд рублей.