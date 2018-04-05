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Регионы РФ привлекают инвесторов частными технопарками и бизнес-программами для смартфонов

Экономика и бизнес
5 апреля, 19:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Участники IX форума "Северное измерение", который прошел в Санкт-Петербурге, поделились своим опытом привлечения инвестиций

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Регионы России начали привлекать инвесторов, используя высокие технологии и создавая для бизнесменов специальные мобильные приложения. Такие программы призваны облегчить предпринимателям жизнь и существенно сократить сроки рассмотрения документов. Кроме того, некоторые регионы в погоне за крупными инвестициями взяли курс на открытие частных индустриальных парков. Подобным опытом в четверг поделились участники IX форума "Северное измерение", который прошел в Санкт-Петербурге.

Мобильное приложение для инвесторов

Власти Ленинградской области разработали для инвесторов специальное мобильное приложение. Используя его, бизнесмены могут в режиме онлайн получить всю информацию о свободных земельных участках для строительства. До недавнего времени такие данные предоставлялись только по запросу, а ответа от властей приходилось ждать в течение месяца. Теперь эта проблема решена, заявил на форуме заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

"Наш тезис - мы максимально технологичны. Даже информацию по земельным участкам в области, которую возможно получить инвесторам, вы можете получить не через письмо в администрацию, на которое в течение месяца вам ответят, а прямо в приложении в AppStore. Там есть информация обо всех земельных участках", - пояснил зампред правительства Ленобласти.

Ряд участников форума сошлись во мнении, что на сегодняшний день одним из сдерживающих факторов по привлечению инвесторов является неэффективность региональных систем госуправления. В результате чего бизнесменам зачастую приходится тратить несколько месяцев на то, чтобы оформить все необходимые документы и разрешения.

"Ограничением для эффективной работы с инвесторами зачастую является неэффективность системы госуправления: слишком большое количество проверок, согласований тех или иных процедур, слишком сложные бюрокартические барьеры. Поэтому мы в этом году <...> будем проводить большую программу административной реформы. Мы уже сократили сроки присоединения к электросетям и сроки подготовки всех документов по получению разрешений на строительство", - сказал Ялов.

Дистанционное образование

Одна из проблем, которая не позволяет регионам активно привлекать инвестиции, - нехватка высококвалифицированных кадров. По мнению участников экономического форума, ее можно решить, если субъекты будут использовать технологии дистанционного образования. Об этом в рамках форума заявил бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо.

"Мы сталкиваемся с такими проблемами, как недостаток рабочих мест, сокращение населения, нам нужно много инвестировать в современные квалификации, в профессии. В Финляндии, в России, в других европейских странах есть свои сложности, потому что у них нет доступа к исследованиям. Каким образом им озаботиться решением этих проблем? <...> К 2020 году 50% обучения и переобучения будет в онлайн режиме, это означает, что дистанция не важна, по сути, технология будет помогать регионам в их развитии, даже если у них нет непосредственного доступа к лучшим образовательным источникам в мире", - сказал бывший премьер Финляндии.

Он также предложил российским регионам активнее поддерживать малый и средний бизнес, который во многих европейских странах уже является основой экономической стабильности.

"В регионах один актив, которого не хватает, - это мощность инвестирования в стартапы, в маленькие компании, для того, чтобы помочь им вырасти. Я слежу за Россией пристально, сегодня Россия видит крупную проблему в бизнесе, эта проблема в том, что количество маленьких и средних компаний очень малое. Если посмотришь на их число, то это будет тем же числом, что в начале или середине 90-х. Этого недостаточно, нужно открывать новые компании, это важно и для больших компаний, чтобы развиваться и быть конкурентоспособными в долгосрочной перспективе", - пояснил Ахо.

Создание новых кластеров

Некоторые российские регионы пытаются привлечь инвесторов, открывая на своих территориях частные технопарки. В частности, по такому пути идут власти Новгородской области. Об это рассказал на форуме заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов.

"Мы создали фонд развития креативной экономики, в одном из городов области строится первый частный индустриальный парк, в трех городах будут созданы территории опережающего экономического развития. Мы формируем сейчас три кластера. Это медико-реабилитационный, кластер производителей измерительных приборов и кластер производителей редкоземельных металлов", - сказал Богданов.

О форуме

"Северное Измерение" является общим проектом ЕС, Исландии, Норвегии и России. Его политика направлена на выработку общих принципов диалога и партнерства, укрепление стабильности и социального благосостояния, развитие экономического сотрудничества, интеграции и конкурентоспособности, устойчивого развития в Северной Европе.

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