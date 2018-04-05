Дорожную карту по развитию конкуренции создадут в Тверской области

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Тверской области создадут дорожную карту по развитию конкуренции в регионе. Об этом по итогам заседания Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

"В Тверской области будет сформирована дорожная карта по развитию конкуренции. Мы сделаем акцент на наши приоритетные направления - это туризм, образование, инфраструктура, здравоохранение, социальная поддержка, а также развитие производств, среднего и малого бизнеса", - сказал руководитель региона.

По мнению губернатора Тверской области, конкуренцию необходимо развивать в сфере производства товаров и услуг. "Это касается здравоохранения, социальной защиты граждан. Конкуренция должна развиваться и в части оказания услуг в ЖКХ, речь идет об управляющих и сервисных компаниях. Конкуренция может и должна развиваться в части образовательных учреждений - это частные детские сады, школы", - добавил Руденя.

В пресс-службе правительства региона отметили, что также в Тверской области сделают ставку на производство конкурентных товаров сельского хозяйства, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В 2018 году на поддержку местных сельхозпроизводителей направят более 1,7 млрд рублей.

На заседании Госсовета 5 апреля президент РФ Владимир Путин призвал все уровни власти предпринять меры для повышения конкуренции. По мнению главы государства, "справедливая и честная конкуренция - это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны и динамичного движения вперед во всех сферах жизни".