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Дорожную карту по развитию конкуренции создадут в Тверской области

Экономика и бизнес
5 апреля, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

По мнению главы региона Игоря Рудени, конкуренцию необходимо развивать в сфере производства товаров и услуг

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Тверской области создадут дорожную карту по развитию конкуренции в регионе. Об этом по итогам заседания Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

"В Тверской области будет сформирована дорожная карта по развитию конкуренции. Мы сделаем акцент на наши приоритетные направления - это туризм, образование, инфраструктура, здравоохранение, социальная поддержка, а также развитие производств, среднего и малого бизнеса", - сказал руководитель региона.

По мнению губернатора Тверской области, конкуренцию необходимо развивать в сфере производства товаров и услуг. "Это касается здравоохранения, социальной защиты граждан. Конкуренция должна развиваться и в части оказания услуг в ЖКХ, речь идет об управляющих и сервисных компаниях. Конкуренция может и должна развиваться в части образовательных учреждений - это частные детские сады, школы", - добавил Руденя.

В пресс-службе правительства региона отметили, что также в Тверской области сделают ставку на производство конкурентных товаров сельского хозяйства, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В 2018 году на поддержку местных сельхозпроизводителей направят более 1,7 млрд рублей.

На заседании Госсовета 5 апреля президент РФ Владимир Путин призвал все уровни власти предпринять меры для повышения конкуренции. По мнению главы государства, "справедливая и честная конкуренция - это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны и динамичного движения вперед во всех сферах жизни".

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