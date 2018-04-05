"Русгидро" войдет в проект "Русала" на своих условиях

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Совет директоров генерирующей компании "Русгидро" после почти года детальной проработки условий вхождения в проект "Русала" по завершению строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) принял положительное решение по проекту. "Русгидро", как и хотела, получила 50%-ную долю в заводе проектной мощностью почти 429 тыс. тонн алюминия в год при минимально возможных инвестициях и рисках для основной деятельности компании.
"Менеджментом проведена большая работа, которая позволила значительно улучшить условия участия "Русгидро" в проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода", - приводятся в сообщении "Русгидро" слова ее главы Николая Шульгинова.
"Русал" предложил "Русгидро" партнерство в проекте в 2016 году, и если сперва генерирующая компания сообщила, что рассмотрит предложение, то весной прошлого года первый заместитель главы "Русгидро" Андрей Казаченков заявил журналистам, что компании непрофильные активы не интересны, ее цель - сосредоточиться на гидроэнергетике. Через месяц "Русал" изменил условия вхождения "Русгидро" в проект, в том числе отменив платеж за вхождение в тайшетский проект. Отсутствие финансовых затрат позволило менеджменту "Русгидро" вновь вернуться к подготовке будущей сделки.
Летом 2017 года советом директоров "Русгидро" были одобрены предварительные условия вхождения в проект "Русала". Окончательные условия были согласованы только к началу апреля этого года.
За последние несколько месяцев работы "Русгидро" удалось почти на 18% в сравнении с предварительными условиями снизить стоимость вхождения "Русгидро" в тайшетский проект - до $319,5 млн. Только $19,5 млн из этой суммы "Русгидро" должна будет внести наличными в создаваемое совместное предприятие - ООО "Русал Тайшет", - и то в виде беспроцентной трехлетней рассрочки. Изначально планировалось, что "Русгидро" внесет в 4,5 раза больше - $88 млн.
Доля "Русгидро" в совместном предприятии также будет обеспечена 42,75% акциями Иркутской электросетевой компанией (ИЭСК), которые оценены в $150 млн, еще $150 млн будет оплачено через погашение задолженности создаваемого СП перед компаниями группы "Русал" по договору займа за счет денежного потока после выхода ТаАЗа на проектную мощность.
В случае если тайшетский проект до начала 2035 года не сможет достичь проектной мощности, стороны совместно реализуют механизм выхода из него.
Эксперты на рынке считают, что "Русгидро" получила идеальные условия вхождения в проект, а "Русал" согласился на них в отсутствие иного способа привлечь финансирование для завершения строительства алюминиевого завода.
"Вхождение "Русгидро" в тайшетский проект для многих банков являлось знаковым с точки зрения возможности предоставления проектного финансирования для Тайшетского алюминиевого завода. В частности, насколько мы понимаем, одно из условий Внешэкономбанка на предоставление финансирования в размере 18,5 млрд рублей для ТаАЗа - наличие "Русгидро" в структуре акционеров. В итоге "Русал" встал перед выбором - искать деньги и в это время не реализовывать проект или согласиться на достаточно жесткие, но справедливые условия "Русгидро" и реализовывать проект. Мне кажется, что с этой точки зрения была найдена оптимальная точка", - считает аналитик по электроэнергетике "ВТБ Капитал" Владимир Скляр.
"Для "Русала" участие "Русгидро" в проекте важно, так как является условием получения финансирования от ВЭБа и других российских госбанков", - согласилась аналитик Raiffeisen Ирина Ализаровская.
ТАСС не удалось получить комментарий в "Русал" по поводу оценки металлургической компании окончательных условий вхождения "Русгидро" в тайшетский проект. Но ряд экспертов на рынке отмечает, что подобные условия генерирующей компании не в полной мере соответствуют первоначальным ожиданиям "Русала".
Источники на рынке уверены, что алюминиевый проект не принесет "Русгидро" в среднесрочной перспективе дополнительную прибыль и совместная работа с "Русалом" по вопросу достройки ТаАЗа отчасти политическое решение, так как завершение строительства завода в первую очередь обеспечит развитие сибирского региона. По словам заместителя председателя правительства РФ, председателя совета директоров "Русгидро" Юрия Трутнева, на этапе строительства алюминиевого завода будет создано до 4 тыс. новых рабочих мест, впоследствии на предприятии будет работать почти 880 специалистов.
Аналитики, опрошенные ТАСС, уверены, что менеджменту "Русгидро" при вхождении в тайшетский проект удалось максимально защитить интересы акционеров от потенциальных инвестиционных рисков, в том числе и благодаря возможности выхода генерирующей компании из СП в любой момент без получения соответствующего разрешения со стороны "Русала". Но найти покупателя на свою долю в алюминиевом проекте, по крайней мере до его запуска, будет непросто, считают эксперты.
"Думаю, это не вопрос ближайших 3-4 лет, в течение которых будет реализовываться проект, - считает аналитик "Атон" Александр Корнилов. - Пока сложно сказать, кто может купить долю "Русгидро". Либо сам "Русал", но нужно ли ему до 100% свою долю доводить, либо какие-то специальные партнеры "Русала". Но это пока большой вопрос".
Тайшетский алюминиевый завод будет построен вместо второй очереди Богучанского алюминиевого завода. Этот проект "Русал" также реализовал в партнерстве с "Русгидро". Изменение планов не повлияет на модель развития энергетики в Сибири, где Минэнерго с 2021 года прогнозировало дефицит электроэнергии на фоне ввода новых мощностей алюминиевых заводов.
"По сути один проект замещает другой: Тайшетский алюминиевый завод географически не очень далеко находится от Богучанского. Ранее En+ (владеет пакетом акций "Русал" - прим. ТАСС) заявлял, что не видит такой потребности в алюминии на мировом рынке, чтобы расширять Богучанский алюминиевый завод и достраивать Тайшетский", - отметил Корнилов.
"Этот дефицит и сейчас будет прогнозироваться, только теперь из-за ввода мощностей Тайшетского алюминиевого завода, так как и Тайшетский, и Богучанский алюминиевые заводы оперируют в одной ценовой зоне, поэтому электроэнергию, планируемую к потреблению Богучанским заводом, можно использовать на тайшетском проекте. С точки зрения планирования энергосистемы здесь каких-то изменений не стоит предвидеть", - добавляет Скляр.
Как отмечает "Русгидро", следующим шагом в сделке с "Русалом" станет обращение в профильные ведомства, которые должны согласовать сделку, получение согласия правительства на нее. После этого вопрос о тайшетском проекте вновь будет вынесен на заседание совета директоров генерирующей компании для принятия окончательного решения по сделке.
Гендиректор "Русала" Александра Бурико в конце марта сообщала журналистам, что если совет директоров "Русгидро" примет решение о вхождении в тайшетский проект в начале апреля, то в течение нескольких месяцев будут подписаны документы о привлечении кредитного финансирования для тайшетского проекта.