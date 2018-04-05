Трамп на Саммите Америк призовет к торговле с США, а не с Китаем

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на предстоящем в Перу Саммите Америк намерен отстаивать интересы страны в сфере торговли, подчеркивая, что Соединенные Штаты - партнер лучше, чем Китай. Об этом в четверг во время брифинга в режиме телеконференции журналистам сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, на саммите Трамп намерен сконцентрировать внимание на обсуждении и продвижении "честной и взаимовыгодной торговли в регионе". Кроме того, американский лидер собирается продемонстрировать, что "США - это наилучший партнер в Западном полушарии".

"Президент Трамп дал ясно понять, что с точки зрения его экономической политики китайская экономическая агрессия в регионе не продуктивна для полушария и Соединенные Штаты должны оставаться наиболее предпочтительным партнером", - добавил представитель.

Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. В этом году саммит состоится в Лиме 13-14 апреля.