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Segezha Group создаст около 400 рабочих мест в моногороде Галич Костромской области

Экономика и бизнес
5 апреля, 20:11 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 5, апреля. /ТАСС

В городе планируют построить фанерный комбинат

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КОСТРОМА, 5 апреля. /ТАСС/. Компания SegezhaGroup (АФК "Система") инвестирует в создание фанерного предприятия вблизи моногорода Галич Костромской области, на заводе создадут 400 рабочих мест. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе губернатора Костромской области.

"Инвестор SegezhaGroup (АФК "Система") выбрал площадку вблизи моногорода Галича, он будет включен в границы города. Инвестиционный проект по строительству фанерного комбината с общим объемом инвестиций не менее 8 млрд рублей планируется начать реализовывать в текущем году. Будет создано около 400 рабочих мест", - рассказали в пресс-службе.

В 2017 году губернатор Костромской области Сергей Ситников и председатель правления холдинга Segezha Group Камиль Закиров на площадке ПМЭФ подписали соглашение, в соответствии с которым в регионе построят фанерный комбинат. Объем инвестиций в проект составляет около 8 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе, проектирование строительства фанерного комбината начнется в ближайшее время. Также определены участки лесного фонда для сырьевого обеспечения производства.

"Моногород Галич выбран неслучайно. В настоящее время экономика и социальное развитие муниципалитета во многом определяет градообразующее предприятие "Галичский автокрановый завод". Администрацией Костромской области принято решение развивать в Галиче новые предприятия, прежде всего, усиление позиций по лесопереработке, так как регион обладает достаточной сырьевой базой", - пояснили в пресс-службе.

Segezha Group - международный лесопромышленный холдинг, с сентября 2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В составе холдинга - российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.

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