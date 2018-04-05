"Русгидро" получит 5 млрд рублей на инфраструктуру Сахалинской ГРЭС-2

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. "Русгидро" заключила с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона договор о финансировании объектов внеплощадочной инфраструктуры для эксплуатации Сахалинской ГРЭС-2. Сумма займа составит 5 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Деньги выделят на восемь лет по ставке 5% годовых.

"За счет средств займа будет профинансировано порядка 50% потребности в инфраструктуре Сахалинской ГРЭС-2. Предложенная Фондом льготная ставка позволит "Русгидро" снизить стоимость финансирования проекта и оптимизировать величину тарифа на электроэнергию", - говорится в сообщении "Русгидро".

Сделку одобрил совет директоров компании в феврале 2018 года.

Сахалинская ГРЭС-2 - один из ключевых инвестпроектов на Дальнем Востоке, реализуемых "Русгидро" в соответствии с указом президента РФ. Новая станция строится для замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС и увеличения общей мощности островной изолированной энергосистемы Сахалина. При строительстве применяются уникальные технологии, не имеющие аналогов в России.

Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт. Годовая выработка электроэнергии - 840 млн кВт.ч. В качестве топлива станция будет использовать бурый уголь сахалинских месторождений.