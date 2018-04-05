Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Русгидро" получит 5 млрд рублей на инфраструктуру Сахалинской ГРЭС-2

Экономика и бизнес
5 апреля, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Средства выделит Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. "Русгидро" заключила с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона договор о финансировании объектов внеплощадочной инфраструктуры для эксплуатации Сахалинской ГРЭС-2. Сумма займа составит 5 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Деньги выделят на восемь лет по ставке 5% годовых.

"За счет средств займа будет профинансировано порядка 50% потребности в инфраструктуре Сахалинской ГРЭС-2. Предложенная Фондом льготная ставка позволит "Русгидро" снизить стоимость финансирования проекта и оптимизировать величину тарифа на электроэнергию", - говорится в сообщении "Русгидро".

Сделку одобрил совет директоров компании в феврале 2018 года.

Сахалинская ГРЭС-2 - один из ключевых инвестпроектов на Дальнем Востоке, реализуемых "Русгидро" в соответствии с указом президента РФ. Новая станция строится для замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС и увеличения общей мощности островной изолированной энергосистемы Сахалина. При строительстве применяются уникальные технологии, не имеющие аналогов в России.

Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт. Годовая выработка электроэнергии - 840 млн кВт.ч. В качестве топлива станция будет использовать бурый уголь сахалинских месторождений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
3
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
МИД Великобритании передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ
6
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
7
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости