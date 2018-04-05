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ВТБ готов участвовать в реализации инвестиционных проектов в Дагестане

Экономика и бизнес
5 апреля, 20:40 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, апреля. /ТАСС

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в СКФО Александр Дыренко подчеркнул, что банк видит перспективу сотрудничества в сфере малого бизнеса

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МАХАЧКАЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ готов участвовать в развитии Дагестана, в том числе и в реализации инвестпроектов на территории республики. Об этом заявил в четверг руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Дыренко на встрече с председателем правительства Дагестана в Махачкале.

"Сегодня у нас есть только одна точка продаж в Махачкале, представленная рассчетно-кассовым обслуживанием юридических лиц. Кроме того, мы готовы участвовать в развитии республики, в том числе и в рамках реализации инвестпроектов", - сказал Дыренко, слова которого приводит пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

При этом хотелось бы, отметил Дыренко, чтобы использовались такие инструменты, как госгарантии, которые помогут минимизировать возможные риски в кредитовании тех или иных предприятий.

"Мы видим перспективу сотрудничества в сфере малого бизнеса", - добавил руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в СКФО.

"Скудные предложения" со стороны банков

Артем Здунов, как сообщили в пресс-службе, в качестве приоритетных обозначил такие направления взаимодействия, как расчетно-кассовое и кредитное обслуживание. "Те инвесторы, которые планируют зайти в республику или уже работают здесь, имеют скудные предложения со стороны банковской системы. Из системообразующих банков в Дагестане функционируют единицы. Поэтому мы хотели бы поговорить о партнерстве в реализации инвестпроектов", - сказал он.

"Мы знаем, что ВТБ - это быстрый банк по рассмотрению заявок, занимающий четкие позиции в работе с клиентами. Хотелось бы, чтобы все это было применимо у нас в республике", - добавил глава кабинета министров.

Председатель правительства региона также отметил, что "если умело применить те программы, возможности, которые сейчас даются со стороны Минэкономразвития, корпораций, и наладить командную работу, то результат будет положительный".

"Есть такие формы поддержки, как субсидирование процентной ставки, предоставление поручительств гарантийного фонда, за счет которых вы сможете снизить свои риски. А формы инфраструктурной поддержки, размещение на промышленных площадках, налоговые льготы, которые республика может предоставить, позволят оптимизировать сам бизнес", - заключил премьер-министр Дагестана.

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