Сбербанк отрицает угрозу для клиентов от троянца на Android, о котором заявила Dr.Web

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сбербанк России назвал недостоверной информацию антивирусной компании Dr.Web о том, что клиенты банка могут пострадать от мобильного троянца Android.BankBot.358.origin, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сообщения в СМИ о том, что клиентам Сбербанка угрожает вирус Android.BankBot.358.origin, - это фейковая новость от компании", - сказали в банке, добавив, что информация об угрозе для клиентов Сбербанка не соответствует действительности.

Как сообщили в Сбербанке, клиенты организации надежно защищены и банк оставляет за собой право доказать несостоятельность публикации в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что эксперты антивирусной компании Dr.Web зафиксировали распространение модифицированного банковского троянца Android.BankBot.358.origin, нацеленного на клиентов Сбербанка. Всего, по данным компании, заражено уже более 60 тысяч мобильных устройств. Суммарный объем средств, которые злоумышленники способны украсть с банковских счетов владельцев зараженных устройств, превышает 78 млн рублей, а со счетов мобильных телефонов киберпреступники могут похитить более 2,7 млн рублей, уверены в Dr.Web.