Запрещенные овощи, фрукты, цветы и тара из Абхазии вернутся в Россию 10 апреля

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Овощи, фрукты, цветы и многократно используемая тара, запрещенные к ввозу в Россию в связи с распространением на территорию Абхазии коричнево-мраморного клопа, вернутся на российский рынок под контролем Россельхознадзора с 10 апреля. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Принято решение с учетом проведенной работы снять временные ограничения и открыть ввоз растениеводческой продукции с территории Абхазии с 10 апреля под контролем Россельхознадзора", - пояснили в министерстве.

По словам директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петра Чекмарева, власти Абхазии на местах вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением. "Собрано около 10,5 млн особей [сельхозвредителя], что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников", - отметил он.

Кроме того, специалистами Россельхознадзора и экспертами была проведена разъяснительная работа с местными специалистами и населением, даны рекомендации по мерам борьбы с этим вредителем, химической обработке растений, применении ловушек.

В 2017 году коричнево-мраморный клоп уничтожил в Абхазии половину урожая цитрусовых. Впервые клоп в Абхазии был обнаружен осенью 2015 года, но в тот период количество вредителя не представляло большой угрозы для сельхозпродукции, а в 2016 году ситуация кардинально изменилась, клоп стал интенсивно размножаться, и увеличение его популяции стало приводить к ощутимой потере урожая плодов и овощей.