Эксперты: развитие свободы торговли необходимо для прогресса в освоении Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Развитие свободы торговли в Арктическом регионе и сотрудничество с международными инвесторами являются важными факторами для развития северных регионов. Таким мнением поделился с ТАСС председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте в кулуарах семинара "Арктическая морская промышленность - потенциал финско-российского сотрудничества", прошедшего в четверг в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

"Свобода торговли - это важно для глобальной экономики, но это особенно важно для Арктического региона, потому что Арктика - регион, где живет только 4 млн человек, что ограничивает потенциал инвестиций, поэтому мы должны соединить международный рынок инвестиций с Арктикой. Существующие барьеры торговли, которые включают санкции, которые включают ряд ограничений из России, они замедляют развитие. Арктика - это район мира, стабильности и диалога, и мы должны усилить этот диалог, чтобы усилить свободу торговли в Арктике для улучшения экономики и состояния общества в этом регионе", - поделился своим мнением Ваурасте.

О важности международного сотрудничества в северных регионах говорил также и недавно назначенный председатель петербургского комитета по делам Арктики Герман Широков. Он особенно подчеркнул в своем выступлении, что семинар стал одним из первых мероприятий для него в новой должности.

"Одним из приоритетных направлений национальной политики России в Арктике является сохранение ее в качестве зоны мира и сотрудничества, одно из приоритетных направлений развития Российской Арктики - это как раз международное сотрудничество", - отметил Широков.

Развитие инфраструктуры в Арктике

По мнению многих участников семинара, развитие транспортной, социальной, технологической инфраструктуры в Арктике может стать одним из главных направлений международного сотрудничества. Как отметил Ваурасте, сегодня существует потребность в развитии арктических портов, создании прямого железнодорожного сообщения между Балтикой и побережьем Северного Ледовитого океана. По его словам, эти проекты могли бы объединить азиатских, российских и европейских инвесторов.

Также он особенно выделил планы по прокладке кабеля для скоростной передачи данных по дну Северного Ледовитого океана.

"Возможно, главный проект - кабель из Европы в Азию, который пройдет по дну северных морей. Этот проект объединит сотрудничество азиатских рынков, российских рынков и европейских рынков. Я думаю, что намерения инициаторов проекта сейчас таковы, что строительство может начаться в течение года или двух, потому что очевидна необходимость данного проекта", - пояснил председатель Арктического экономического совета.

Также многие выступающие говорили о развитии социальной инфраструктуры.

Это направление, в котором России может пригодиться опыт западных стран, в том числе Финляндии, такое мнение в своем выступлении озвучил директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Министерства по развитию Дальнего Востока Василий Грудев.

"Опыт, накопленный финскими компаниями не только в части, касающейся развития портовой инфраструктуры, но также в части таких аспектов как телемедицина, как обеспечение необходимыми услугами населения, живущего в отдаленных в арктических уголках, - и все эти технологии востребованы, могут и будут пользоваться спросом в восточной части нашей страны", - заявил Грудев.

Комплексное развитие Арктики

В своих выступлениях спикеры подчеркивали важность комплексного развития Арктики и интерес финских инвесторов к развитию Северного морского пути как линии, связывающей Европу и Азию.

Однако, как подчеркнул в своем выступлении Грудев, для того, чтобы Северный морской путь мог полноценно конкурировать с перевозками в южных морях, необходимо обеспечить комплексное сопровождение судов, оборудование портов и развитие инфраструктуры на всем пути с Дальнего Востока в Европу.

"Если мы говорим о конкуренции Северного морского пути, мы конкурируем с южными маршрутами. И здесь важно не забывать, что клиентов интересует именно услуга из конца в конец. Арктические проекты, предлагаемые в России должны опираться на идею сквозной услуги, на идею сервиса, предоставляемого от западного побережья Арктики до восточного", - подчеркнул в своем выступлении Грудев.

О семинаре

Семинар "Арктическая морская промышленность - потенциал финско-российского сотрудничества" прошел в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие представители российских и финских компаний, занимающихся судостроением, обслуживанием портов, и развитием инфраструктуры в арктических регионах.