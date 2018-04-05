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Трамп считает, что страны ЕС выступают против США в сфере торговли

Экономика и бизнес
5 апреля, 21:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН, апреля. /ТАСС

Президент США заявил, что Евросоюз не хочет покупать американские продукты

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ВАШИНГТОН, апреля. /ТАСС/. Страны Евросоюза единодушно выступают против Соединенных Штатов в сфере торговли. Уверенность в этом выразил в четверг американский лидер Дональд Трамп, выступая на круглом столе по вопросам сокращения налогов в штате Западная Вирджиния. Трансляцию вели местные телеканалы.

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"Если вы взгляните на Евросоюз, он единодушно выступает против нас в том, что касается торговли, - сказал президент. - Мы не можем даже заниматься бизнесом. Они отправляют сюда свои автомобили. Они отправляют сюда все, а наши продукты брать не хотят. Мы не можем позволить, чтобы это происходило".

Ранее Белый дом объявил о введении импортных пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. При этом из списка был исключен ряд стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято к 1 мая.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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