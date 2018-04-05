Расчет налога до 2020 года по кадастровой стоимости может включать понижающие проценты

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Временным решением для снижения кадастровой стоимости, на основе которой рассчитывается налог на недвижимость, может стать условно понижающий цену процент - до 30%. Об этом в интервью "Российской газете" сообщила заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

"Может быть, появится некий понижающий процент до момента, когда будет рассчитан действительно гибкий коэффициент рынка недвижимости. <...> Коллеги оценщики, которые входят в состав Общественного совета при Росреестре, предлагают, как в развитых западных странах, говорить о том, что налог нужно брать от стоимости, которая меньше на 30% стоимости [кадастровой] объектов", - отметила она.

Такое решение может стать временной мерой до 2020 года, когда, по новому законодательству, должен будет введен федеральный индекс рынка недвижимости, пояснила Абрамченко. Предполагается, что своего рода понижающий коэффициент начнет включаться в случае проседания рынка, как это было после кризиса 2008-2009 годов. В отличие от нынешней ситуации, эта система расчета будет учитывать состояние рынка, изменение цен на квартиры и дома.

Кадастровая стоимость привела к росту налога

С 1 января 2015 года налог на имущество физических лиц в 28 регионах стал исчисляться, исходя из кадастровой стоимости (приближенной к рыночной) - ее оценивали частные организации и лица. В 2016 году собственники стали получать налоговые извещения с новыми данными, что увеличило поток в комиссии Росреестра желающих пересмотреть кадастровую стоимость своих объектов недвижимости.

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года заявил, что налог на имущество физических лиц должен быть справедливым и посильным. Он потребовал уточнить механизм расчета налога на имущество физлиц и пересмотреть кадастровую стоимость имущества, которая не должна превышать рыночную.

"Нельзя делать налог таким, чтобы он приводил к банкротству физических лиц, к невозможности граждан заплатить налог на недвижимость", - уверена глава Росреестра.

По словам Абрамченко, во многом проблема была спровоцирована деятельностью частных оценщиков.

"Кадастровую оценку до недавнего времени выполняли независимые оценщики, которые объединяются в саморегулируемые организации. <...> К их работе было немало претензий", - посетовала она.

Однако с начала 2017 года вступил в силу федеральный закон "О государственной кадастровой оценке", который уполномочил проводить эту работу специальные юридические лица, включая бюджетные учреждения - сейчас они есть уже почти в 40 субъектах.

Кто будет менять модель расчета

Абрамченко обозначила, что в изменении порядка расчета налога на недвижимость и наведении порядка в этой сфере сейчас задействованы Минфин и Минэкономразвития.

"Первое - это уточнение порядка налогообложения недвижимого имущества физических лиц, то есть это зона ответственности министерства финансов и Федеральной налоговой службы (подчиняется Минфину - прим. ТАСС). Второе направление в этом поручении [президента] - это создание законодательных норм, которые не позволят допустить превышения кадастровой стоимости объекта недвижимости над рыночной. А это уже компетенция министерства экономического развития (ему подчиняется Росреестр - прим. ТАСС)", - пояснила Абрамченко.