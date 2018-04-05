Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Расчет налога до 2020 года по кадастровой стоимости может включать понижающие проценты

Экономика и бизнес
5 апреля, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Предполагается, что своего рода понижающий коэффициент начнет включаться в случае проседания рынка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Временным решением для снижения кадастровой стоимости, на основе которой рассчитывается налог на недвижимость, может стать условно понижающий цену процент - до 30%. Об этом в интервью "Российской газете" сообщила заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

"Может быть, появится некий понижающий процент до момента, когда будет рассчитан действительно гибкий коэффициент рынка недвижимости. <...> Коллеги оценщики, которые входят в состав Общественного совета при Росреестре, предлагают, как в развитых западных странах, говорить о том, что налог нужно брать от стоимости, которая меньше на 30% стоимости [кадастровой] объектов", - отметила она.

Такое решение может стать временной мерой до 2020 года, когда, по новому законодательству, должен будет введен федеральный индекс рынка недвижимости, пояснила Абрамченко. Предполагается, что своего рода понижающий коэффициент начнет включаться в случае проседания рынка, как это было после кризиса 2008-2009 годов. В отличие от нынешней ситуации, эта система расчета будет учитывать состояние рынка, изменение цен на квартиры и дома.

Кадастровая стоимость привела к росту налога

С 1 января 2015 года налог на имущество физических лиц в 28 регионах стал исчисляться, исходя из кадастровой стоимости (приближенной к рыночной) - ее оценивали частные организации и лица. В 2016 году собственники стали получать налоговые извещения с новыми данными, что увеличило поток в комиссии Росреестра желающих пересмотреть кадастровую стоимость своих объектов недвижимости.

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года заявил, что налог на имущество физических лиц должен быть справедливым и посильным. Он потребовал уточнить механизм расчета налога на имущество физлиц и пересмотреть кадастровую стоимость имущества, которая не должна превышать рыночную.

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ

О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

"Нельзя делать налог таким, чтобы он приводил к банкротству физических лиц, к невозможности граждан заплатить налог на недвижимость", - уверена глава Росреестра.

По словам Абрамченко, во многом проблема была спровоцирована деятельностью частных оценщиков.

"Кадастровую оценку до недавнего времени выполняли независимые оценщики, которые объединяются в саморегулируемые организации. <...> К их работе было немало претензий", - посетовала она.

Однако с начала 2017 года вступил в силу федеральный закон "О государственной кадастровой оценке", который уполномочил проводить эту работу специальные юридические лица, включая бюджетные учреждения - сейчас они есть уже почти в 40 субъектах.

Кто будет менять модель расчета

Абрамченко обозначила, что в изменении порядка расчета налога на недвижимость и наведении порядка в этой сфере сейчас задействованы Минфин и Минэкономразвития.

"Первое - это уточнение порядка налогообложения недвижимого имущества физических лиц, то есть это зона ответственности министерства финансов и Федеральной налоговой службы (подчиняется Минфину - прим. ТАСС). Второе направление в этом поручении [президента] - это создание законодательных норм, которые не позволят допустить превышения кадастровой стоимости объекта недвижимости над рыночной. А это уже компетенция министерства экономического развития (ему подчиняется Росреестр - прим. ТАСС)", - пояснила Абрамченко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти США выдали ордер на арест Конора Макгрегора за нападение на автобус со спортсменами
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
6
Небензя: Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
7
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости