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Кабмин утвердил новую редакцию программы развития рыбохозяйственного комплекса РФ

Экономика и бизнес
5 апреля, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Срок реализации программы рассчитан на 2013-2020 годы

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса. Соответствующее постановление было подписано 30 марта 2018 года, в четверг оно размещено на сайте кабмина.

Срок реализации программы рассчитан на 2013-2020 годы. В ближайшие три года на реализацию программы из федерального бюджета планируется выделять по 11,7 млрд рублей в год.

Отмечается, что параметры финансирования программы по Бюджетному кодексу приведены в соответствие с законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Программа дополнена разделами по опережающему развитию приоритетных территорий.

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