Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бразилии Facebook оштрафовали на $33 млн за отказ сотрудничать по делу о коррупции

Экономика и бизнес
5 апреля, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Адвокаты компании считают штраф "чрезмерным и непропорциональным"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 апреля. Суд в Бразилии оштрафовал американскую компанию Facebook на $33 млн за отказ сотрудничать с властями страны в расследовании дела о коррупции. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его данным, компания не предоставила в 2016 году доступ к сообщениям, которыми обменивались через мессенджер WhatsApp лица, вовлеченные, по мнению властей страны, в коррупционные схемы в сфере здравоохранения.

Адвокаты Facebook считают штраф "чрезмерным и непропорциональным", указывает агентство.

Мессенджер WhatsApp Inc. принадлежит Facebook c февраля 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти США выдали ордер на арест Конора Макгрегора за нападение на автобус со спортсменами
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
6
Небензя: Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
7
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости