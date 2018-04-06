Медведев обсудит с фракцией "Единая Россия" планы по реализации послания президента

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в расширенном заседании фракции "Единая Россия". Как сообщила пресс-служба фракции, встреча пройдет в Подмосковье в корпоративном университете Сбербанка. В ней помимо главы правительства, который является также председателем партии "Единая Россия", примут участие и федеральные министры.

Как сообщал ранее руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, на заседании обсудят планы по реализации послания президента РФ Федеральному собранию. По его словам, перед пленарной частью заседания фракции, на которой планируется выступление Медведева, будут работать три дискуссионные площадки. Их модераторами выступят сам Неверов (секция "Среда жизни. Инфраструктурные проекты"), его первый заместитель Андрей Исаев ("Социальная политика"), а также первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Развитие экономики").

Премьер-министр в конце марта начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии запланированного на 11 апреля ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме. Как сообщали ранее в пресс-службе кабмина, "впервые подобные консультации проходят в расширенном составе, с участием не только руководителей фракций, но и других представителей партий, членов правительства РФ". В правительстве также отмечали, что встреча с думской фракцией "Единой России", как ожидается, будет самой масштабной по количеству участников.

Первую встречу глава кабмина провел с представителями фракции ЛДПР, в ходе консультаций обсуждались, в частности, темы демографии, защиты материнства и детства. Депутаты фракции КПРФ 2 апреля обсудили с премьер-министром вопросы развития агропромышленного комплекса в России и представили ему свои предложения в этой области. Затем состоялась встреча с фракцией партии "Справедливая Россия", во время которой обсуждалась проблема размещения хостелов в жилых домах, а также идея распространения программы реновации на всю Россию.

Медведев ранее сообщал, что 11 апреля выступит с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме. Он отметил, что этот отчет будет "в известной степени особенным, потому что это не просто отчет за 2017 год, но и итоги работы правительства за истекшие шесть лет".

Нынешнее правительство было сформировано в 2012 году, хотя отдельные коррективы вносились и позднее. В мае после инаугурации президента кабмин по закону сложит свои полномочия, после чего президент, вступивший в должность, предложит кандидатуру премьер-министра, и после его утверждения будет сформирован новый состав правительства.