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Трамп дал указание подготовить новый список продукции из Китая для введения пошлин

Экономика и бизнес
6 апреля, 2:13 UTC+3

Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении, этот шаг - реакция на "несправедливые ответные меры" со стороны КНР

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился в четверг подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении главы администрации Соединенных Штатов, этот шаг - реакция "на несправедливые ответные меры со стороны Китая".

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Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Я дал инструкции представителю США на торговых переговорах рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет $100 млрд, и подготовить список такой продукции", - говорится в заявлении.

Трамп вновь утверждал, что Пекин "прибегает к недобросовестной торговой практике", принуждая, в частности, американские компании к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям. Президент напомнил, что 3 апреля аппарат представителя США на торговых переговорах объявил о намерении ввести дополнительные 25%-ные пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. Это было сделано с целью добиться от Китая "отказа от недобросовестной торговой практики", заметил президент.

"Однако вместо того, чтобы исправить свое неправильное поведение, Китай предпочел нанести ущерб нашим фермерам и товаропроизводителям, прибегнув к несправедливым ответным мерам", - добавил Трамп. Он имел в виду принятое 4 апреля Госсоветом КНР решение ввести 25%-ные пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

По словам главы Белого дома, "несмотря на эти действия [Пекина], США по-прежнему готовы обсуждать шаги, которые необходимо предпринять для выполнения наших обязательств по достижению свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли" между двумя странами.

Торговые меры в отношении КНР

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. Во вторник он вновь отметил, выступая перед журналистами в Белом доме, что с большим уважением относится к председателю КНР Си Цзиньпину, но у США "есть проблема с Китаем". "Они [Пекин] создали торговый дефицит, и это не то, с чем мы смогли бы жить, мы будем вести переговоры с Китаем", - добавил президент.

Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Меморандум был подготовлен после того, как Лайтхайзер уведомил президента об итогах расследования о предположительном нарушении Китаем прав на интеллектуальную собственность американских компаний, которое было начато еще в августе прошлого года.

Пекин отвергает предъявляемые обвинения. Со 2 апреля Китай ввел пошлины в размере до 25% на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе на фрукты и свинину. Этой мерой Пекин ответил на введение США дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.

Эксперты опасаются, что две страны находятся на пороге торговой войны, которая поставит под угрозу экономический рост во всем мире.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
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