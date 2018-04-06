Трамп дал указание подготовить новый список продукции из Китая для введения пошлин

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился в четверг подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении главы администрации Соединенных Штатов, этот шаг - реакция "на несправедливые ответные меры со стороны Китая".

"Я дал инструкции представителю США на торговых переговорах рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет $100 млрд, и подготовить список такой продукции", - говорится в заявлении.

Трамп вновь утверждал, что Пекин "прибегает к недобросовестной торговой практике", принуждая, в частности, американские компании к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям. Президент напомнил, что 3 апреля аппарат представителя США на торговых переговорах объявил о намерении ввести дополнительные 25%-ные пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. Это было сделано с целью добиться от Китая "отказа от недобросовестной торговой практики", заметил президент.

"Однако вместо того, чтобы исправить свое неправильное поведение, Китай предпочел нанести ущерб нашим фермерам и товаропроизводителям, прибегнув к несправедливым ответным мерам", - добавил Трамп. Он имел в виду принятое 4 апреля Госсоветом КНР решение ввести 25%-ные пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

По словам главы Белого дома, "несмотря на эти действия [Пекина], США по-прежнему готовы обсуждать шаги, которые необходимо предпринять для выполнения наших обязательств по достижению свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли" между двумя странами.

Торговые меры в отношении КНР

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. Во вторник он вновь отметил, выступая перед журналистами в Белом доме, что с большим уважением относится к председателю КНР Си Цзиньпину, но у США "есть проблема с Китаем". "Они [Пекин] создали торговый дефицит, и это не то, с чем мы смогли бы жить, мы будем вести переговоры с Китаем", - добавил президент.

Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Меморандум был подготовлен после того, как Лайтхайзер уведомил президента об итогах расследования о предположительном нарушении Китаем прав на интеллектуальную собственность американских компаний, которое было начато еще в августе прошлого года.

Пекин отвергает предъявляемые обвинения. Со 2 апреля Китай ввел пошлины в размере до 25% на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе на фрукты и свинину. Этой мерой Пекин ответил на введение США дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.

Эксперты опасаются, что две страны находятся на пороге торговой войны, которая поставит под угрозу экономический рост во всем мире.