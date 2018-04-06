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Институт аэронавтики Венесуэлы отменил все рейсы панамской авиакомпании Copa Airlines

Экономика и бизнес
6 апреля, 8:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Ранее венесуэльские власти объявили о решении приостановить на 90 дней экономические и финансовые отношения с 46 юридическими и 22 физическими лицами Панамы

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ТАСС, 6 апреля. Национальный институт гражданской аэронавтики (INAC) Венесуэлы отменил с пятницы все рейсы флагманской панамской авиакомпании Copa Airlines в целях "противодействия организованной преступности". Как указал INAC на своей официальной странице в соцсети Twitter, эта мера будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления.

"В целях противодействия организованной преступности и финансированию терроризма с 6 апреля 2018 года отменяются все рейсы [авиакомпании] Copa Airlines сроком на 90 дней с возможным последующим продлением", - говорится в сообщении INAC. В нем отмечается, что эта мера касается полетов панамской авиакомпании как из Венесуэлы, так и в эту южноамериканскую страну.

Венесуэльский институт аэронавтики указал, что решение насчет Copa Airlines принято "в соответствии с политикой исполнительной власти в сфере контроля и надзора за [движением] капиталов", а также "в качестве меры по защите венесуэльской финансовой системы".

INAC сообщила об отмене рейсов Copa Airlines после того, как венесуэльские власти объявили о решении приостановить на 90 дней экономические и финансовые отношения с 46 юридическими и 22 физическими лицами Панамы. В этот список попала также панамская авиакомпания.

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