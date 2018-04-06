МИД Китая: страна не хочет торговой войны с США, но и не боится ее

ПЕКИН, 6 апреля. /ТАСС/. Китай не хочет развязывания торговой войны с США, однако не боится такого развития событий. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"Позиция Китая по проблеме китайско-американских торговых отношений остается четкой и ясной. Мы не хотим, но и не боимся торговой войны", - указано в документе. При этом представитель МИД отметил также, что политика США бросает вызов мировой системе свободной торговли.

"Нынешний торговый конфликт между Китаем и США спровоцирован единолично американской стороной. По своей природе он заключается в том, что США своей односторонней политикой и протекционизмом бросают вызов глобальной свободной торговле и многосторонности", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства. "Китай продолжит следовать по пути расширения реформ и открытости, будет поддерживать систему многосторонней торговли и содействовать глобальной либерализации и упрощению торговли и движения капиталов", - резюмировал Лу Кан.

Торговые отношения КНР и США

Президент США Дональд Трамп распорядился в четверг подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении главы американской администрации, этот шаг - реакция "на несправедливые ответные меры со стороны Китая".

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи.