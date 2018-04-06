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Mitsubishi отзывает в РФ более 86 тыс. Outlander

Экономика и бизнес
6 апреля, 8:30 UTC+3

Причиной отзыва стала некорректная работа подушек безопасности

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/David Zalubowski

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. ООО "ММС РУС" - российский дилер Mitsubishi - отзывает в России 86 620 автомобилей модели Outlander, реализованных с февраля 2007 года по июнь 2012 года, из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва является возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах будут произведена заменена подушки безопасности водителя.

Представители изготовителя "MMC Рус" проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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