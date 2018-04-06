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Авиарейс из Казани в Болонью открывается 21 апреля

Экономика и бизнес
6 апреля, 9:01 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, апреля. /ТАСС

Рейс будет выполняться по субботам, время в пути составит чуть больше четырех часов

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КАЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 21 апреля открывает регулярный рейс из Казани в Болонью (Италия). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аэропорта Казани.

"С 21 апреля "Уральские авиалинии" открывают новый регулярный рейс в итальянский город Болонью из Казани, который будет выполняться по субботам. Вылет из Казани в 14:35, прибытие в Болонью в 18:05. В обратном направлении самолет вылетает в 08:30, садится в аэропорту Казани 13:35. Время в пути составит чуть больше четырех часов", - отмечается в сообщении.

Для каждого из аэропортов указано местное время: в Италии оно на 1 час "отстает" от московского, в Казани - московское время.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет полеты по более чем 200 направлений. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера. Маршрутная сеть аэропорта Казань включает более 70 российских и международных направлений. Пассажиропоток аэропорта Казани в 2017 году превысил 2,6 млн человек, что на 37% больше уровня предыдущего года.

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