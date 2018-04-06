Торговый дефицит США в феврале достиг рекордных $57,6 млрд

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Торговый дефицит США в феврале оказался рекордно высоким, составив $57,6 млрд, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Бюро экономического анализа (статистическое агентство Министерства торговли США).

По данным "Ъ", импорт США по итогам февраля на $77 млрд превысил экспорт. По услугам, напротив, сохранился профицит в $19,5 млрд. Размер дефицита растет уже в течение полугода и сейчас является максимальным с октября 2008-го. Однако, как пишет "Ъ", ссылаясь на экспертов Capital Economics, цифра февраля, отчасти, связана с единоразовой крупной выплатой роялти за права на телевещание зимних Олимпийских игр.

Месячные объемы экспорта и импорта также оказались рекордно высокими, отмечает газета. Суммарный экспорт США за месяц вырос на 1,7%, до $204,4 млрд. Рост импорта также составил 1,7%, до $262 млрд. По прогнозам Capital Economics, по итогам первого квартала 2018 года чистый экспорт вновь может оказаться отрицательным, составив 2-2,5% ВВП. Там указывают, что темпы ускорения импорта, поддержанные растущим потребительским спросом, начинают замедляться (в четвертом квартале 2017-го прирост составил 14%).

Дефицит торговли товарами с Китаем в феврале сократился на 19%, до $29,3 млрд (суммарный профицит торговли КНР со всеми странами составил $33,7 млрд). Однако, как отмечает "Ъ" со ссылкой на экспертов, это может являться следствием длинных выходных в Китае, связанных с празднованием китайского Нового года.

В прошлом году дефицит в торговле товарами оказался рекордно высоким, составив $375,2 млрд против $347 млрд в 2016-м. Дефицит США в торговле товарами со всеми странами составил $810 млрд, профицит в торговле услугами - $244 млрд (суммарный показатель - $566 млрд).