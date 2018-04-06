Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла на 26,4%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка России по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого квартала 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 26,4% и достигла 195,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.

Прибыль за март 2018 года в годовом выражении увеличилась на 32,5%, до 66,8 млрд руб.

Чистый процентный доход банка по итогам квартала увеличился на 7,2% относительно I квартала 2017 года и составил 301,3 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 18,4%, до 90,8 млрд руб. Расходы на совокупные резервы составили 38,8 млрд руб., что на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Активы банка в марте выросли на 1,2% до 23,4 трлн рублей, а объем просроченной задолженности сократился на 8,9 млрд рублей. Расходы на создание резервов в марте составили 38,8 млрд рублей, что на 20,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В банке подчеркнули, что созданные на 1 апреля резервы превышают просроченную задолженность в 2,5 раза.

Банк выдал кредитов корпоративным клиентам в марте на 1,1 трлн рублей, а за весь квартал - 3,1 трлн рублей, что в 1,7 раза больше чем год назад. Частные клиенты Сбербанка в марте получили кредиты на сумму 250 млрд рублей.

Средства юрлиц в марте выросли на 2,9%, до 5,7 трлн рублей, а средств физлиц показали рост на 0,3% и на 1 апреля составили 12 трлн рублей. Совокупный объем клиентских средств вырос в марте на 196 млрд рублей (+1,1%).