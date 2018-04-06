Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к Telegram

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор в пятницу подал иск на компанию Telegram за непредоставление ответа в установленный срок по ключам для дешифровки сообщений пользователей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заявление подано в Таганский районный суд Москвы на основании статьи "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Ведомство уточнило, что иск подан в связи с "выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанностей организатора распространения информации", которые установлены законодательством.

Как сообщили в пресс-службе Таганского суда, исковое заявление к ним пока не поступало.

"Исковое заявление на данный момент в суд не поступило" - сказала представитель суда.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от компании предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей. Руководство Telegram назвало это требование технически невыполнимым и пыталось опротестовать его в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи шифрования. Срок истек 4 апреля.