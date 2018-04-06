Фонд непрофильных и "плохих" активов на базе банка "Траст" может заработать в июле

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Фонд непрофильных и "плохих" активов на базе банка "Траст" планирует начать работу в июле 2018 года. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил председатель правления ФК "Открытие" Михаил Задорнов.

"Банк непрофильных активов, под ним целый ряд фондов, будет создан на базе "Траста". Мы рассчитываем, что само создание этой организации потребует от нас квартал примерно, то есть в середине года, в июле, банк непрофильных активов должен заработать и получить на свой баланс ряд непрофильных для "Открытия", Бинбанка, Промсвязьбанка активов", - сказал он.

Задорнов отметил, что общий объем активов пока неясен. "Они (активы - прим. ТАСС) будут сгруппированы по отраслевому принципу, будет ряд таких развивающихся, девелоперских активов. Какие из них отнести в банк непрофильных активов, мы будем решать следующие два месяца", - добавил он. О создании Фонда непрофильных и "плохих" активов объемом 1,1 трлн рублей на базе банка "Траст" сообщил ранее зампредседателя Центробанка РФ Василий Поздышев. Предполагается, что фонд будет работать не менее трех лет как фонд прямых инвестиций. Он будет создаваться из балансов ряда банков - Рост-банка (на котором сформирован больший объем непрофильных активов), банка "Траст" (после очищения их хорошие активы перейдут в Бинбанк и в "Открытие") и Автовазбанка с частью баланса Промсвязьбанка (непрофильные активы, связанные с бывшими акционерами и не имеющими никакого отношения с будущими задачами ПСБ). Создаваемый на базе банка "Траст" фонд плохих активов не будет являться дочерним банком "Открытия". Как отмечал Поздышев, собственником фонда станет ЦБ РФ.