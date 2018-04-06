Возобновление чартеров на курорты Египта будет обсуждаться после отработки схемы в Каире

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Возобновление полетов чартерных рейсов на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада будет обсуждаться только после отработки схемы взаимодействия в аэропорту Каира между российскими и египетскими специалистами по авиабезопасности. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько в ходе Первого национального конгресса путешественников и авиапассажиров.

"Все, что касается возобновления авиасообщения с Египтом, особенно по курортным направлениям, является предметом нашей большой тревоги, - сказал Нерадько. - Для обеспечения безопасности наших авиапассажиров в Каире будет находиться специальная группа сотрудников авиабезопасности (из РФ - прим. ТАСС), которые будут помогать египетским коллегам обеспечивать безопасность в аэропорту Каира. Мы должны отработать навыки взаимодействия, и затем только будем рассматривать вопросы возобновления полетов по курортным направлениям: Шарм-эш-Шейх, Хургада".