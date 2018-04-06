Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возобновление чартеров на курорты Египта будет обсуждаться после отработки схемы в Каире

Экономика и бизнес
6 апреля, 11:26 UTC+3

Для обеспечения безопасности авиапассажиров в Каире будет находиться специальная группа сотрудников авиабезопасности из РФ, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Возобновление полетов чартерных рейсов на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада будет обсуждаться только после отработки схемы взаимодействия в аэропорту Каира между российскими и египетскими специалистами по авиабезопасности. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько в ходе Первого национального конгресса путешественников и авиапассажиров.

"Все, что касается возобновления авиасообщения с Египтом, особенно по курортным направлениям, является предметом нашей большой тревоги, - сказал Нерадько. - Для обеспечения безопасности наших авиапассажиров в Каире будет находиться специальная группа сотрудников авиабезопасности (из РФ - прим. ТАСС), которые будут помогать египетским коллегам обеспечивать безопасность в аэропорту Каира. Мы должны отработать навыки взаимодействия, и затем только будем рассматривать вопросы возобновления полетов по курортным направлениям: Шарм-эш-Шейх, Хургада".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
3
Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"
4
DM: две морские свинки в доме Скрипаля погибли, кота усыпили ветеринары
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Британский посол в ФРГ не смог ответить на вопросы о наличии доказательств в деле Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости