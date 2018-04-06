Теплоэлектростанции получат 1,35 трлн руб. по новой программе модернизации энергомощностей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ оценило в 1,350 трлн рублей объем инвестиций, необходимых для модернизации 40 ГВт тепловых мощностей в рамках новой программы по типу ДПМ (договор о предоставлении мощности, подразумевающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью - прим. ТАСС). Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"По расчетам, примерно 3,5 трлн рублей в период с 2021 по 2035 годы (объем всей программы модернизации энергомощностей - прим. ТАСС). Для модернизации 40 ГВт тепловых мощностей почти в течение 10 лет требуется порядка 1 трлн 350 млрд рублей", - сказал он, отметив, что в эту сумму входит модернизация энергетики на Дальнем Востоке.

Еще 950 млрд рублей в этой программе предусмотрено для модернизации в следующие 10 лет проектов атомной энергетики, 405 млрд рублей - генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 786 млрд рублей - повышение цены КОМ (конкурентный отбор мощности).

Ранее сообщалось, что Минэнерго направило правительству РФ предложения по новой программе модернизации энергомощностей суммарным объемом 3,5 трлн рублей. По словам замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко, эта сумма рассчитана из объема инвестиций в модернизацию энергомощностей и нормы доходности для инвесторов. До 1 мая Минэнерго должно представить в правительство доклад с проектами нормативно-правовых актов, которые необходимо принять для старта новой программы модернизации энергомощностей.

Новак в беседе с журналистами сказал, что Минэнерго уже приступило к работе по изменению существующих нормативно-правовых актов для старта новой программы ДПМ. При этом отметил, что в проработке пока находятся несколько вопросов по условиям работы будущей программы модернизации энергомощностей.

"Еще ряд вопросов не доработан - недообсуждены с рынком вопросы по доходности, сроку возврата инвестиций - то есть по финансово-экономической модели. Обсуждается также перечень оборудования, которое будет модернизировано", - сказал министр.

Президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в ноябре 2017 года совещания по вопросам развития энергетики поручил до 1 марта 2018 года проработать механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации. Модернизации подлежит 40 ГВт тепловых мощностей на сумму до 1,5 трлн рублей.