Новак: Россия в 2018 году может незначительно увеличить добычу угля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ прогнозирует объем добычи угля в стране в 2018 году на уровне 410 млн тонн, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.

"По углю ориентируемся на 410 млн тонн, возможно, что будет и больше", - сказал он.

В итоговом отчете Минэнерго за 2017 году отмечается, что в 2017 году был побит очередной национальный рекорд по добыче угля в стране - 408,9 млн тонн (+5,7% к показателю 2016 года). Таким образом, прогнозный объем добычи угля на этот год на 0,3% превышает показатель предыдущего года.

На экспорт в 2018 году планируется направить 187-188 млн тонн российского угля, добавил Новак.

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт угля в 2017 году достиг 181,41 млн тонн. С учетом этих данных Россия в этом году планирует увеличить экспорт угля на 3-3,6%.