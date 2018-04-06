Новак: все страны ОПЕК+ выступают за продолжение работы по балансировке рынка нефти

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Все страны, которые участвуют в соглашении по сокращению добычи нефти ОПЕК+, выступают за продолжение сотрудничества по балансировке рынка нефти. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Я не слышал ни одного министра, который был бы против такого взаимодействия", - сказал он.

Министр также заметил, что будущее сделки ОПЕК+ после 2018 года возможно в рамках как обмена информацией, так и активного участия стран-участников в балансировке рынка.

"И то и другое не исключается. В принципе, в случае необходимости есть инструмент как влиять на балансировку рынка оперативно, например в случае кризиса, который случился начиная с 2014 года. В то же время очень эффективно просто встречаться и обсуждать ситуацию на рынках, чтобы понимать лучше текущую ситуацию и перспективы на будущее. Если раньше ОПЕК варился в собственном соку, сейчас к картелю присоединилось еще 11 стран. Это уже некая международная организация", - считает он.

Новак также сообщил, что Минэнерго не получало предложений продлить сделку ОПЕК+ в существующем виде до конца первого полугодия 2019 года. "К нам таких предложений не поступало ни от кого", - отметил он. О такой возможности ранее говорил министр из Ирака.

Что касается будущего сделки, то Новак сообщил, что Минэнерго выступает за координацию уровня добычи нефти после выхода из сделки ОПЕК+, "чтобы не залить рынок избытком нефти".

Страны ОПЕК+ могут продлить сотрудничество по балансировке рынка нефти в том или ином виде на неограниченное время, отметил Новак.

"Если говорить о формате, то мы вообще можем бессрочное соглашение сделать. Например, у нас есть "Форум стран экспортеров газа", который был организован в 2009 году. Там же не написано, что на 10 лет страны собирались и обсуждают ситуацию на газовых рынках. Это вообще может быть бессрочно", - заметил он.

Министр сказал, что Минэнерго России не исключает создания отдельной организации после завершения сделки ОПЕК +, но конкретных решений пока не принято.

"Один из обсуждаемых вариантов это формализация. Какая- то организация, которую можно было бы формализовать. Но опять же никаких решений не принято и мы подробно это не обсуждали", - добавил он.

О сланцевых компаниях США

Министерство энергетики России не исключает в дальнейшем привлечение к сотрудничеству по балансировке рынка нефти стран, которые не экспортируют нефть, но ее производят.

В настоящее время ряд стран, в частности Китай, являются одними из крупнейших в мире производителей нефти, но при этом не экспортируют этот углеводород.

Новак также заметил, что сланцевые компании США "наверняка не привлекутся к этому процессу". При этом ранее неоднократно сообщалось, что ОПЕК ведет с переговоры с производителями сланцевой нефти.

В своих выступлениях генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо отмечал, что все крупные производители нефти в мире несут полную ответственность за ситуацию на рынке, он также говорил, что соглашение об ограничении добычи, в котором участвуют 24 страны, как из ОПЕК, так и не из картеля, открыто для новых участников.

ОПЕК и Россия своими действиями по ограничению добычи, пытаются сократить глобальные излишки нефти. Однако на фоне сокращения добычи в странах - участницах соглашения растет добыча нефти в других странах, особенно в США. Так, в январе этого года американская добыча впервые с 1970-х годов превысила 10 млн баррелей в сутки, а в течение 2018 года, по прогнозу минэнерго США, может достигнуть 10,6 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозу МЭА, США уже в этом году могут опередить по добыче нефти Россию.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки).

Цель соглашения - убрать излишки мировых запасов нефти, которые по состоянию на январь 2018 года превышали норму на 118 млн баррелей.