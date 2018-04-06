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Россия экспортирует в 2018 году по газотранспортной системе 210-220 млрд куб. м газа

Экономика и бизнес
6 апреля, 12:01 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В 2017 году экспорт газа по ГТС увеличился на 7,7% - до 227 млрд кубометров

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Экспорт газа в ближнее и дальнее зарубежье по газотранспортной системе России (ГТС) составит в 2018 году около 210-220 млрд кубометров, объем поставок на внутренний рынок останется на том же уровне. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Александр Новак.

"Внутренний рынок у нас будет примерно таким же - 468 млрд, экспорт - ориентируемся на 210-220 млрд (кубометров - прим. ТАСС)", - заметил он.

В 2017 году экспорт газа в дальнее и ближнее зарубежье по ГТС, по данным Минэнерго, вырос на 7,7% - до 227 млрд кубометров газа. Из них на дальнее пришлось - 196,1 млрд кубометров, на ближнее - 31 млрд.

Новак также сообщил, что уровень добычи газа планируется на том же уровне, как и поставки на внутренний рынок, но, по его словам, все будет зависеть от погодных условий.

"По газу ориентируемся на результат уровня 2017 года по добыче. Все будет зависеть от ситуации с погодными условиями. Если будет более теплая осень, то тогда уровень будет ниже - между уровнями 2016 и 2017 годов. В 2017 году, как вы знаете, у нас был самый высокий уровень (добычи - прим. ТАСС) за все время - 691,1 млрд кубометров", - отметил министр.

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