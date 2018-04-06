Минэнерго рассчитывает на скорое достижение компромисса с Минфином по налоговому маневру

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики России рассчитывает в ближайшее время выработать совместно с Минфином компромиссное предложение по срокам завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Стороны находятся в конструктивной фазе переговоров, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Мы сейчас находимся уже в довольно конструктивном диалоге с Министерством финансов, - сказал он. - Я думаю, что мы в ближайшее время выработаем определенные предложения, которые будут для всех компромиссными, устраивающими".

По словам Новака, вопросы завершения налогового маневра и стимуляции нефтепереработки являются разными, не связанными темами. "На самом деле это две разные темы. [Первая] касается стимулирующих мер относительно поддержки НПЗ, что маржинальность резко снизилась из-за налоговых маневров. Вторая тема - это предложение по экспортной пошлине", - заметил он.

Главным стимулом модернизации нефтеперерабатывающих заводов являются понятные и долгосрочные правила игры для основных игроков рынка, сказал министр. "Нефтепереработка - это большие инвестиции, цикл модернизации и ввода установок, - заявил Новак. - Нужно определить правила игры и цели по нефтепереработке. Второе - это уже привлечение финансовых ресурсов, которые могли бы быть направлены на модернизацию".

Говоря о сроках завершения налогового маневра в нефтяной сфере, глава Минэнерго добавил, что "для отрасли главное - чтобы это носило нулевой эффект, чтобы не было дополнительной налоговой нагрузки". "Это перераспределение существующей налоговой нагрузки", - сказал он.

Спор Минэнерго и Минфина

Минфин России 21 марта подверг критике заявление Минэнерго о необходимости сдвинуть завершение налогового маневра в нефтяной отрасли до 2023 года, когда завершится модернизация НПЗ. Как сообщал журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов, министерство считает, что механизм господдержки НПЗ сегодня неэффективен, и за 2006-2016 годы. объем бюджетных вливания в отрасли в пять раз превысил инвестиции компаний в переработку.

По словам Сазанова, Минфин полагает, что маржинальность российских НПЗ находится на нормальном уровне, а ее уменьшение обусловлено исключительно снижением цен на нефть.

До этого министр энергетики РФ Александр Новак на заседании общественного совета Минэнерго отмечал, что налоговый маневр в нефтяной отрасли должен завершиться после окончания модернизации нефтепереработки в России, то есть не ранее 2023 года.

В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Важным направлением реформы является завершение налогового маневра с обнулением экспортных пошлин на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи. Министерство финансов предлагает обнулить экспортную пошлину на нефть уже с 2018 года. Против этого шага выступает Минэнерго, которое считает, что это может привести к падению объемов нефтепереработки на 20% и закрытию ряда НПЗ.

По мнению Минэнерго, стимулировать модернизацию НПЗ следует за счет так называемых обратных акцизов - фактического возврата нефтеперерабатывающим заводам, инвестирующим в модернизацию, части акциза на нефть, если те производят нефтепродукты, реализуемые на территории РФ. Пока вопрос о том, какой из этих подходов выбрать, не решен.