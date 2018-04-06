Юристы Telegram подготовят возражения на иск Роскомнадзора о блокировке

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Юристы Telegram подготовят все необходимые документы и возражения на иск Роскомнадзора об ограничении доступа к информационным ресурсам компании за непредоставление ФСБ в срок ключей для дешифровки сообщений пользователей. Об этом в пятницу сообщил представляющий интересы компании юрист Павел Чиков.

"Telegram подготовит возражения на иск, все документы. <...> Позиция Telegram остается прежней - требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", - написал он в Telegram.

Также юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев отметил, что мессенджер не имеет технической возможности предоставить ФСБ ключи от переписки и не планирует исполнять эти требования в силу их неконституционности.

"Позиция Telegram остается прежней - требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", - заявил Ахметгалиев.

В то же время он отметил, что пока не располагает иском Роскомнадзора и не может комментировать юридические и технические детали. "Все зависит от текста иска, пока мы его не читали, поэтому не можем дать детальные комментарии", - пояснил собеседник агентства.

Как заявили ранее в пресс-службе Роскомнадзора, 6 апреля подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в интернете - компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

В Роскомнадзоре уточнили, что иск подан в связи с выявлением ФСБ неисполнения компанией обязанностей организатора распространения информации, установленных законодательством.