Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юристы Telegram подготовят возражения на иск Роскомнадзора о блокировке

Экономика и бизнес
6 апреля, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, сообщил представляющий интересы компании юрист Павел Чиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Юристы Telegram подготовят все необходимые документы и возражения на иск Роскомнадзора об ограничении доступа к информационным ресурсам компании за непредоставление ФСБ в срок ключей для дешифровки сообщений пользователей. Об этом в пятницу сообщил представляющий интересы компании юрист Павел Чиков.

"Telegram подготовит возражения на иск, все документы. <...> Позиция Telegram остается прежней - требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", - написал он в Telegram.

Также юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев отметил, что мессенджер не имеет технической возможности предоставить ФСБ ключи от переписки и не планирует исполнять эти требования в силу их неконституционности.

"Позиция Telegram остается прежней - требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", - заявил Ахметгалиев.

В то же время он отметил, что пока не располагает иском Роскомнадзора и не может комментировать юридические и технические детали. "Все зависит от текста иска, пока мы его не читали, поэтому не можем дать детальные комментарии", - пояснил собеседник агентства.

Как заявили ранее в пресс-службе Роскомнадзора, 6 апреля подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в интернете - компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

В Роскомнадзоре уточнили, что иск подан в связи с выявлением ФСБ неисполнения компанией обязанностей организатора распространения информации, установленных законодательством.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
DM: две морские свинки в доме Скрипаля погибли, кота усыпили ветеринары
3
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
4
Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
Британский посол в ФРГ не смог ответить на вопросы о наличии доказательств в деле Скрипаля
7
UFC рекомендовал Макгрегору не посещать турниры организации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости