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Бизнес-диалог "Россия - Африка" состоится на ПМЭФ-2018

Экономика и бизнес
6 апреля, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, положительная динамика экономического сотрудничества зафиксирована в торговле с Эфиопией, Камеруном и другими странами

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Проведение бизнес-диалога "Россия - Африка" запланировано в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума 2018 года, говорится в сообщении организатора форума - фонда "Росконгресс".

Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков, на предстоящем форуме африканскому континенту планируется уделить особое внимание в связи с празднованием в дни проведения ПМЭФ-2018 двух значимых дат: Дня Африки и 55-летия Африканского союза.

"Экономическое сотрудничество России со странами Африки в последние годы развивается достаточно динамично. Положительная динамика, в частности, зафиксирована в торговле с Эфиопией, Камеруном, Анголой, Суданом, Зимбабве и другими, - добавил Антон Кобяков. - Уверен, что российско-африканское взаимодействие на такой крупнейшей площадке в России, как ПМЭФ, будет способствовать развитию торгово-экономических связей и росту инвестиционной активности".

Российско-африканский бизнес-диалог проходит в рамках ПМЭФ два года подряд. Мероприятие вызвало большой интерес у представителей российского, африканского и международного бизнеса, африканских государственных структур и правительств.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

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