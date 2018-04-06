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Иванов: РФ нужна реформа лесной отрасли, чтобы замедлить сокращение площади лесов

Экономика и бизнес
6 апреля, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности заявил о необходимости распространения практики маркировки ценных пород древесины

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Система ведения лесного хозяйства и деревообрабатывающая отрасль в России требуют реформирования, чтобы сократить ежегодные потери лесных ресурсов. Такое мнение специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказал во время пленарного заседания всероссийского совещания "Основные итоги работы лесного хозяйства РФ в 2017 году и задачи на 2018 год" в Москве.

"С одной стороны, необходимо постепенно перестаивать профильную промышленность, менять ее ориентированность с экспорта "кругляка" на глубокую деревопереработку. Это постепенно происходит, медленно, но происходит. С другой стороны, нужны серьезные изменения в сложившихся правилах ведения самого лесного хозяйства. Оно, наконец-то, должно стать привлекательным для инвесторов. Получить четко выстроенные системы учета и изучения лесов, а также их комплексной защиты, прежде всего от пожаров", - сказал Иванов

Он добавил, что кроме усовершенствования законодательства, необходимо также обратить внимание на создание эффективных экономических рычагов повышения качественных возможностей для лесоохранных структур и внедрение современных средств контроля.

Одной из таких мер контроля может стать распространение на всю страну практики маркировки ценных пород древесины. "Мы сейчас говорили с губернатором Иркутской области, там как пилотный проект начала маркироваться древесина, а ценные породы, как и во всем мире, отдельный ствол отдельным чипом маркируется. Надо это продолжать", - отметил Иванов.

Другой мерой должно стать развитие беспилотного авиационного и космического мониторинга, добавил он.

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