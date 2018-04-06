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Иванов предложил продвигать отечественные бумажные пакеты в сетевые магазины

Экономика и бизнес
6 апреля, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Специальный представитель президента РФ считает, что такой шаг станет "большим прогрессом в решении экологических задач"

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил продвигать в сетевые магазины в России бумажные пакеты отечественной разработки, чтобы снизить вред для экологии от пластиковых (целлофановых). Об этом он заявил в ходе всероссийского совещания "Основные итоги работы лесного хозяйства РФ в 2017 году и задачи на 2018 год" в пятницу.

"У нас наконец-то Сегежский ЦБК (целлюлозно-бумажный комбинат, республика Карелия - прим. ТАСС) впервые в истории стал делать бумагу, пакет из которой выдерживает несколько десятков килограммов. Мы стали впервые делать отечественные бумажные пакеты, которые можно направлять в сетевые магазины и предлагать населению вместо пластиковых. <…> Нам надо каким-то экономическим образом донести до сетевых магазинов [бумажные пакеты], которые хотя бы в равных условиях будут конкурировать с пластиковыми пакетами", - сказал он.

По его словам, этот шаг станет "большим прогрессом в решении экологических задач", поскольку пластиковые (целлофановые) пакеты разлагаются порядка 300 лет, их нецелесообразно складировать на свалках и нужно перерабатывать и заново запускать в производство в качестве вторсырья.

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