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Роскомнадзор требует от Facebook пояснить ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ

Экономика и бизнес
6 апреля, 12:00 UTC+3

Ранее интернет-издание ФАН сообщило о блокировке своих аккаунтов в Facebook и Instagram

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием пояснить позицию компании в связи с фактами ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в социальных сетях Facebook и Instagram, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ведомства.

3 апреля интернет-издание ФАН сообщило о том, что его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин.

"В требовании, в том числе отмечается, что данный факт ограничения доступа "ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России. В Роскомнадзоре расценивают данный шаг, как продолжение руководством компании Facebook недружественной политики в отношении российских пользователей", - говорится в сообщении. 

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