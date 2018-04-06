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Правительство обсудит с компаниями ответные пошлины к США во второй половине апреля

Экономика и бизнес
6 апреля, 12:08 дата обновления: 6 апреля, 12:22 UTC+3

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что компании представят свои предложения через несколько дней

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Компании РФ готовят свои предложения по ответным мерам в отношении США, которые ввели пошлины на импорт стали и алюминия. Правительство будет их обсуждать во второй половине апреля, сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минэнерго.

"Сейчас компании готовят свои предложения. Будем их обсуждать. Сначала думали, в Красноярске (в рамках Красноярского экономического форума, который пройдет 12-14 апреля-прим. ТАСС). Потом решили на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше",- сказал он.

Сами компании представят свои предложения через несколько дней, заметил он.

 

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Темы
Ответные санкции РФ Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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