Правительство обсудит с компаниями ответные пошлины к США во второй половине апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Компании РФ готовят свои предложения по ответным мерам в отношении США, которые ввели пошлины на импорт стали и алюминия. Правительство будет их обсуждать во второй половине апреля, сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минэнерго.

"Сейчас компании готовят свои предложения. Будем их обсуждать. Сначала думали, в Красноярске (в рамках Красноярского экономического форума, который пройдет 12-14 апреля-прим. ТАСС). Потом решили на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше",- сказал он.

Сами компании представят свои предложения через несколько дней, заметил он.