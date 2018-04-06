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Песков: Кремль найдет альтернативу Telegram в случае блокировки мессенджера

Экономика и бизнес
6 апреля, 12:24 дата обновления: 6 апреля, 12:31 UTC+3

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Кремль использует Telegram для общения с журналистами

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает Telegram удобным каналом для общения с журналистами, однако будет искать альтернативу ему, если мессенджер будет закрыт.

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"Много есть мессенджеров, Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе для общения с журналистами", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы СМИ. Он признался: "Будет очень жаль, если не будет найден консенсус [между руководством Telegram и надзорными органами], а пока, насколько мы понимаем, он не найден".

"Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и не будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям", - подчеркнул Песков.

Как заявил юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев, мессенджер не имеет технической возможности предоставить ФСБ ключи от переписки и не планирует исполнять эти требования в силу их неконституционности.

"Позиция Telegram остается прежней - требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", - сказал Ахметгалиев.

В то же время он отметил, что пока не располагает иском Роскомнадзора и не может комментировать юридические и технические детали. "Все зависит от текста иска, пока мы его не читали, поэтому не можем дать детальные комментарии", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в пятницу Роскомнадзор подал иск на компанию Telegram за непредоставление ответа в установленный срок по ключам для дешифровки сообщений пользователей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского суда, исковое заявление Роскомнадзора с требованием заблокировать мессенджер Telegram поступило в суд.

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