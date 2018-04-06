В Ярославле арестовали председателя правления лишенного лицензии Булгар банка

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Суд в Ярославле по ходатайству следствия арестовал председателя правления АО "Булгар банк" Сергея Довиденко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он причинил ущерб банку в размере более 223 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Председатель правления АО "Булгар банк" Сергей Довиденко задержан до 26 апреля. По данным следствия, он причинил своими незаконными действиями вред Булгар банку на общую сумму 223,160 млн рублей. В результате данного существенного вреда была отозвана лицензия у банка на осуществление банковской деятельности, Арбитражный суд начал рассматривать дело об определении данного банка банкротом", - сказали в пресс-службе.

Довиденко задержали 31 марта, его обвиняют по части 2 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Как сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие подозреваемые.

Банк России отозвал с 16 января 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Булгар банка, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.