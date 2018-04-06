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В Ярославле арестовали председателя правления лишенного лицензии Булгар банка

Экономика и бизнес
6 апреля, 12:56 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 6, апреля. /ТАСС

Сергея Довиденко обвиняют в злоупотреблении полномочиями

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Суд в Ярославле по ходатайству следствия арестовал председателя правления АО "Булгар банк" Сергея Довиденко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он причинил ущерб банку в размере более 223 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Ярославского областного суда.

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"Председатель правления АО "Булгар банк" Сергей Довиденко задержан до 26 апреля. По данным следствия, он причинил своими незаконными действиями вред Булгар банку на общую сумму 223,160 млн рублей. В результате данного существенного вреда была отозвана лицензия у банка на осуществление банковской деятельности, Арбитражный суд начал рассматривать дело об определении данного банка банкротом", - сказали в пресс-службе.

Довиденко задержали 31 марта, его обвиняют по части 2 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Как сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие подозреваемые.

Банк России отозвал с 16 января 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Булгар банка, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

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