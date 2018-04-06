Задорнов усомнился, что убыток "Росгосстраха" вызван только ОСАГО

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава банка ФК "Открытие" и председатель совета директоров дочерней компании банка "Росгосстрах" Михаил Задорнов усомнился, что многомиллиардные убытки страховщика вызваны только ситуацией в ОСАГО. По его мнению, прежнее руководство компании "камуфлировало" убытки. Об этом Задорнов заявил в интервью телеканалу РБК.

"Если мы говорим, что убыток принесло только ОСАГО, то вряд ли все сборы и премии по одному виду страхования могли вызвать убыток такого масштаба. Ясно, что за цифрами этого убытка, уже есть все аудиторские заключения, стоят и другие факторы. При этом мы вместе с аудиторами уточнили результаты за все три года, и убыток начал формироваться не в 2017, не в 2016, а уже по итогам 2015 года были существенные убытки у компании, которые камуфлировались менеджментом и основным собственником. Поэтому мы внимательно в этой ситуации разбираемся, и результаты этого будут известны и рынку, и обществу", - сказал Задорнов.

"Росгосстрах", ранее бывший лидером рынка ОСАГО, впервые показал убыток по МСФО по итогам 2015 года, по итогам 2016 года убыток увеличился в 6,6 раза, до 33,3 млрд руб. В компании объясняли такой результат проблемами рынка ОСАГО. В 2017 году Росгосстрах перешел от своего основного владельца Данила Хачатурова под контроль банка "Открытие", и в августе 2017 года в составе группы банка попал в периметр санации, проводимой ЦБ РФ. В компании сменилась команда топ-менеджеров. По итогам 2017 года страховщик показал 55,7 млрд руб. убытка по ОСБУ (рост на 84,4%). Причинами крупнейшего в истории компании убытка, помимо ОСАГО, была названа переоценка вложений в группу санируемого материнского банка "Открытие".

"Та сложившаяся система продаж страховых продуктов должна быть существенно пересмотрена, расходы на ведение дел должны сокращаться, как и все издержки страхового бизнеса", - заключил Задорнов.

В конце 2017 году в интервью газеты "Коммерсантъ" Задорнов заявил, что в "Росгосстрахе" "сверху донизу царило воровство", впоследствии отказавшись пояснить свои слова. Бывший собственник "Росгосстраха" Данил Хачатуров в интервью газете "Ведомости" обвинения в воровстве отверг.