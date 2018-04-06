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Севастополь приобретет пять пассажирских катеров в государственный лизинг

Экономика и бизнес
6 апреля, 13:20 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 6, апреля. /ТАСС

Два из них поступят в 2019 году, три - в 2020-м

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Севастополь в 2019-2020 годах приобретет пять новых катеров по программе государственного лизинга. Об этом в пятницу журналистам сообщил замгубернатора города Владимир Базаров.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя обратились в Министерство транспорта РФ с просьбой о включении в программу государственного лизинга приобретения пассажирских катеров, которые в городе являются общественным транспортом наряду с автобусами и троллейбусами. Сложность включения в программу заключалась в том, что она рассчитана на экологически чистый транспорт - троллейбусы и автобусы, работающие на природном газе. Катера, которые работают на дизельном топливе, таковым не являются, и Минтранс решал вопрос о возможности включения их в программу для Севастополя.

"Мы получили согласие на включение в программу [государственного лизинга] покупки пяти катеров, два катера будет закуплено в 2019 году, три катера - в 2020 году", - сказал Базаров.

Он напомнил, что сейчас в Севастополе на рейде через Севастопольскую бухту работает семь пассажирских катеров, срок службы которых уже истек. Поэтому новые катера вместимостью 250 пассажиров приобретут на замену старых.

Ранее сообщалось, что Севастополь уже приобрел по программе государственного лизинга более ста автобусов и более 70 троллейбусов. Сейчас заключен контракт на три года с Государственной транспортной лизинговой компанией о приобретении еще 300 автобусов и троллейбусов, в 2018 году по этому контракту в город поступит 50 автобусов и столько же троллейбусов.

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