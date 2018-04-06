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Правительство одобрило проведение аукционов по спорным участкам шельфа

Экономика и бизнес
6 апреля, 13:11 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В настоящее время правом работы на шельфе обладают только "Газпром" и "Роснефть"

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило изменения в статью 7 Федерального закона "О континентальном шельфе Российской Федерации" и их внесение в Государственную думу, говорится в сообщении кабинета министров.

"Законодательством предусмотрено предоставление права пользования участками недр континентального шельфа Российской Федерации без проведения аукционов. В связи с тем, что сложившаяся правоприменительная практика показала несовершенство такой процедуры, законопроектом предлагается исключить из Федерального закона "О континентальном шельфе Российской Федерации" норму о безальтернативном и безаукционном порядке предоставления в пользование участков недр континентального шельфа", - говорится в сообщении.

Минприроды сообщало, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. По словам министра природных ресурсов Сергея Донского, проект устанавливает возможность проведения аукционов на право пользования участками недр федерального значения континентального шельфа РФ среди лиц, имеющих право быть пользователями таких участков.

В настоящее время правом работы на шельфе обладают только "Газпром" и "Роснефть".

Донской отмечал, что практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования участками недр континентального шельфа РФ, "что негативно сказывается на освоении недр в современных экономических условиях".

В настоящее время в РФ установлен мораторий на выдачу лицензий на шельфе Арктики до фактического выполнения обязательств по уже выданным лицензиям. В интервью ТАСС Донской сообщал, что выдача лицензий может быть возобновлена по обращению "Роснефти" или "Газпрома".

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