Моногород Ясный в Оренбургской области претендует на статус ТОР

ОРЕНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Моногород Ясный в Оренбургской области может стать территорией опережающего развития (ТОР), соответствующую заявку одобрило Минэкономразвития РФ. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правительстве региона.

"Комиссией по вопросам создания и развития территорий опережающего социально-экономического Минэкономразвития РФ принято положительное решение о создании ТОР в моногороде Ясный, ожидается одобрение правительством РФ", - сказал собеседник агентства.

В ноябре прошлого года Новотроицк стал первым из моногородов Оренбургской области, получившим статус ТОР в июле на 10 лет с возможностью пролонгации на пять лет. Создание ТОР позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизив его зависимость от градообразующего предприятия. С 1 января 2018 года в регионе резидентам ТОР предоставляются налоговые льготы - по налогу на прибыль и ставке по налогу на имущество организаций.

В ТОР "Новотроицк" в конце прошлого года зарегистрировали первого резидента - компанию "Оренбургский пропант", которая приступила к строительству завода с инвестициями 500 млн рублей, проект рассчитан на два года. Резидент создаст дополнительно 450 рабочих мест.

До 2020 года с помощью Фонда по развитию моногородов планируется привлечь около 8 млрд рублей инвестиций и создать около 1 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.