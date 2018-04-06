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В КЧР отремонтируют два моста на автотрассе, ведущей на курорт Домбай

Экономика и бизнес
6 апреля, 13:53 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 6, апреля. /ТАСС

Последний раз ремонт этих мостовых сооружений проводился в 2003 и 2010 годах

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ЧЕРКЕССК, 6 апреля. /ТАСС/. Ремонт двух мостов через реку Теберда и Муруджа проведут в этом году в Карачаево-Черкесии (КЧР) на автодороге, ведущей к курорту Домбай, сообщил в пятницу ТАСС специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор "Кавказ" Александр Божков.

"На 2018 год в КЧР запланирован ремонт двух мостов на трассе А-155 Черкесск - Домбай через реки Муруджа и Теберда", - сказал Божков.

В филиале управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" в Черкесске уточнили ТАСС, что последний раз ремонт этих мостовых сооружений проводился в 2003 и 2010 годах.

"Мост через реку Теберда 1985 года постройки протяженностью 79 метров в городе Теберда последний раз ремонтировался в 2010 году. В рамках ремонтных работ в этом году обновим дорожное покрытие, будут заменены перила и ограждения моста. Что касается небольшого моста через реку Муруджа, возведенного в 1957 году, то здесь планируется капитальный ремонт, он обновится полностью", - рассказал представитель филиала Муаяд Хутов, отметив, что ремонтные работы завершат в текущем году.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в КЧР начнется также реконструкция моста через Большой Ставропольский канал на автодороге Лермонтов - Черкесск.

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