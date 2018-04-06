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В Адыгее выявили картельный сговор при проведении торгов на поставку продуктов питания

Экономика и бизнес
6 апреля, 14:08 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 6, апреля. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Анна Рыбина добавили, что участники сговора уже оплатили штрафы по 20 тыс. рублей

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МАЙКОП, 6 апреля. /ТАСС/. Адыгейское УФАС выявило картельный сговор при проведении торгов на поставку продуктов питания в дома-интернаты республики, сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель ведомства Анна Рыбина.

"Мы проверили 28 аукционов на проведение торгов на поставку продуктов питания в дома-интернаты республики, и в 22 из них выявили картельный сговор. За последние два года - с 2015 по декабрь 2017 - в них участвовало два индивидуальных предпринимателя, делавших только по одному одинаковому ценовому предложению для признания аукциона состоявшимся. Победителем аукциона становился участник, подавший предложение первым", - сказала она.

Заявки на участие в аукционах, а также ценовые предложения, поступившие от бизнесменов, подавали с одного IP-адреса. Ведомство провело проверку на поставку продуктов питания в дома-интернаты по поручению ФАС, уточнила Рыбина.

"Комиссия УФАС признала предпринимателей нарушившими ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции". Участники карательного сговора уже оплатили штрафы в размере 20 тыс. рублей каждый", - добавила собеседница агентства.

В четверг президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета Российской Федерации, посвященное приоритетным направлениям деятельности российских регионов по содействию развитию конкуренции в России и выполнению Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018 - 2020 годы.

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