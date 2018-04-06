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Топилин: зарплаты бюджетников планируется поддерживать на достигнутом уровне

Экономика и бизнес
6 апреля, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Согласно майским указам, уровень зарплат медперсонала к 2018 году должен увеличиться до 100% от среднего в регионе

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Зарплаты работников бюджетной сферы из майских указов президента планируется поддерживать на достигнутом уровне, сообщил журналистам в пятницу глава Минтруда Максим Топилин.

"Планируется как минимум поддерживать эти соотношения", - сказал министр.

Согласно майским указам президента от 2012 года, уровень зарплат врачей, профессорско-преподавательского состава, научных работников, работников образования должна была вырасти до 200% от средней зарплаты в регионе, а среднего медперсонала, работников социальной сферы - до 100% от средней по экономике региона к 2018 году.

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