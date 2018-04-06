Сделка по покупке "Транснефтью" доли в НМТП приостановлена

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Все материалы для завершения покупки "Транснефтью" доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) были готовы, однако обстоятельства потребовали приостановить сделку, сообщил журналистам глава "Транснефти" Николай Токарев.

"У нас по-прежнему осталась задача решить этот вопрос и эту проблему тем путем, каким мы начинали. Как это будет - сказать в нынешней ситуации сложно. Да и сейчас незачем гадать, поживем - увидим. У нас все было готово, все материалы были согласованы. Но жизнь есть жизнь, обстоятельства потребовали притормозить", - сказал Токарев.

Он пояснил, что сейчас необходимо определиться, "что делать, как делать, какая будет дальше модель".

Отвечая на вопрос, может ли "Транснефть" отказаться от сделки, Токарев сказал: "Все возможно. Сложности другого порядка возникли, не технологические". После ареста 31 марта совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых по подозрению в крупном хищении "Транснефть" заявила о приостановке переговоров по покупке у "Суммы" доли в НМТП. Однако интерес "Транснефти" к активу сохраняется, заявлял официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. В настоящее время 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежат "Транснефти" и группе "Сумма". Отдельно "Транснефть" через "дочку" ("Транснефть-Сервис") контролирует еще 10,5%, "Сумма" - 2,75%, еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении РЖД. Помимо Магомедовых арестован экс-глава входящей в "Сумму" компании "Интэкс" Артур Максидов. Их арест продлится до 30 мая. Предпринимателей подозревают в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Тверской суд Москвы в качестве обеспечения арестовал денежные средства Магомедовых. В состав группы НМТП входят два крупнейших порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.