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Подрядчик возобновил строительство долгостроя "Изумрудная долина" в Подмосковье

Экономика и бизнес
6 апреля, 13:59 UTC+3

Строительство жилого комплекса началось еще в 2012 году

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Подрядчик возобновил строительство жилого комплекса "Изумрудная долина" в городском округе Одинцово Московской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства строительства Подмосковья.

"С 26 марта текущего года на строительных площадках 3, 4 и 7 кварталов возобновлены строительные работы", - цитируется в сообщении заместитель председателя правительства Московской области - министр строительного комплекса Подмосковья Максим Фомин. Он напомнил, что организатором и координатором этого проблемного проекта сейчас является ООО "ФСК "Лидер". Девелопер взял на себя обязательства по достройке домов 3, 4 и 7 кварталов, где будут обеспечены права всех оставшихся 700 обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что строительство малоэтажного ЖК "Изумрудная долина" началось в 2012 году. Проект принадлежал дочерней компании подмосковного застройщика "Трест Мособлстрой-6" - ЗАО "Ипотечная компания М-6" и предполагал возведение 95 домов, из которых в разной степени готовности было возведено только 40. Дома комплекса должны были быть сданы в 2013-2014 годах, однако в эксплуатацию введены только шесть домов в 2015 году.

В январе 2017 года подмосковный Минстрой внес 25 домов комплекса, где просрочка договоров долевого участия превысила девять месяцев, в список проблемных объектов. Одинцовское отделение МВД в марте 2017 года возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении лиц, действующих от имени руководства ЗАО "Ипотечная компания М-6" по заявлениям дольщиков. В ноябре 2017 года дольщики долгостроя начали бессрочную акцию по самовольному заселению в недостроенный дом.

Президент ФСК "Лидер" Владимир Воронин ранее заявлял, что компания будет выполнять роль fee-девелопера: будет контролировать процесс достройки, но не планирует продавать свободные квартиры. Его слова цитировали в сообщении на официальном сайте ФСК "Лидер". 

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