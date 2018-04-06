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Нерадько: сложности проекта третьей полосы в Шереметьеве связаны с газо- и нефтепроводами

Экономика и бизнес
6 апреля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько строительство полосы в полном объеме точно будет завершено в 2018 году

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сложности в строительстве третьей полосы к ЧМ-2018 в Шереметьеве связаны с уже проложенными газо- и нефтепроводами. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Но, по его словам, строительство полосы в полном объеме точно будет завершено в 2018 году.

"В этом году точно будет построена, - сказал он. - Там очень большой клубок имущественных земельных отношений мешает, в частности вопросы переноса двух газопроводов и нефтепродуктопровода. Это все надо было сначала оформить, потом получить специальные технические условия на перенос газопровода и нефтепровода, прохождение госэкспертизы, получение разрешения "Газпрома".

"Это очень запутанный клубок, который до сих пор не решен окончательно. Полоса построена частями, не построена она там, где под ней проходят газопроводы и нефтепродуктопровод", - отметил он, уточнив, что эти объекты точно будут демонтированы.

О том, что третья ВПП в Шереметеьве может быть полностью построена позже заявленного срока председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко заявлял еще в 2016 году.

Позже газета "Коммерсант" сообщала, что Шереметьево столкнулся с дефицитом средств на реконструкцию и строительство федеральных объектов, аэропорту не хватает 13 млрд рублей на достройку полосы.

Газета "Ведомости" накануне снова сообщила о рисках срыва сроков. По ее данным, на начало марта сама ВПП-3 была готова всего на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%, анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018 (май).

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